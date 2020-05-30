تحركات جديدة بشأن عودة النشاط الرياضي و الدوري الممتاز

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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اجتماعاً مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات فى مقدمتها متابعة الخطة المتضمنة للإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية المتخذة في ضوء قرارات مجلس الوزراء لعودة النشاط والدوري منتصف يونيو المقبل.

تناول الاجتماع الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا فى ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن دراسة عودة النشاط في عدد من الالعاب الرياضية المختلفة.

كما تضمن الاجتماع مراجعة الخطط المتبعة فى العديد من دول العالم والخاصة بضوابط عودة النشاط والمتضمنة كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية لجميع المشاركين والمعنيين والعاملين في المجال الرياضي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

وشدد صبحي على وضع سلامة وصحة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في المجال الرياضي صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها في إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

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