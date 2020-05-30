مفاجأة غير متوقعة عن ريم الشمري التي وصفت المصريين بالـ"خدامين"

30 مايو 2020 - 05:55 م

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين بسبب فيديو نشرته نجمة "سناب شات" الكويتية ريم الشمري، هاجمت فيه المصريين ووصفتهم بالمأجورين الخدامين في بلادها.

وقالت ريم الشمري: هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئًا"، مؤكدة أن "الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب، بحسب وصفها.

وتابعت :" المصريين ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم"، مشيرًة إلى أن "العيب على حكومتها الكويتية ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع".

وأضافت: "يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا".

وتابعت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون".

فيما رد نشطاء مصريين عليها بإطلاق هاشتاج باسمها، مذكرين النشطاء في الكويت بالتضحيات التي قدمها الجيش المصري من أجل تحرير بلادهم من الاحتلال العراقي، وكذلك المساعدات التي قدمتها مصر لهم من خدمات وتعليم.

لكن المفاجأة أن الكويتية ريم الشمري، ظهرت في فيديو جديد، وأكدت أنها من أم مصرية، وأنها تزور مصر وتحبها لكن هذا لا يمنعها من الهجوم على المصريين الوافدين في بلدها الكويت، كما أكدت أنها مواطنة كويتية وليست مصرية.