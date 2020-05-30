الإعلان عن وظائف حكومية بجميع المحافظات

30 مايو 2020 - 06:45 م

بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم السبت في تلقي الطلبات من الراغبين في شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية و طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).



وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أنه لن يلتفت للطلبات الواردة بالبريد أو عَلِي غير الموقع الالكتروني المحدد في الاعلان وهو الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت ( www.mld.gov.eg ) وذلك حتي 30 يونيو 2020.



وأشار شعراوي إلي انه لن يتم الالتفات للطلبات الغير مستوفاه أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات ، وطالب الوزير كل الراغبين في التقديم للمسابقة عليهم أن يتقدموا علي درجة وظيفية واحدة فقط وفي حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغي.



وأضاف شعراوي أنه عَلِي من يرغب في التقدم لشغل إحدي هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ، واضافت الوزارة أنه يمكن الحصول عليه من علي البوابة الالكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة .



وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالادارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة علي العطاء والتفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات .



وقال شعراوي، أن عملية التقديم للمسابقة ستقتصر علي تقديم الاوراق الكترونياً علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .

