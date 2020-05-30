في ظل كورونا.. أسعار جديدة للدولار أمام الجنيه

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت في عدد من البنوك العاملة بمصر.







وتأتي هذه الأسعار تزامنا مع تبني الحكومة عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا.



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.



وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.



