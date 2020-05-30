» وزير الإعلام: معدل إصابات كورونا في مصر يسير ببطء

30 مايو 2020 - 10:00 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن خطة الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا هو إطالة أمد الأزمة في المرحلة الثانية في زيادة أعداد مصابين فيروس كورونا.

وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم رفع كفاءة المدن الجامعية والمستشفيات الجامعية، مضيفًا: "خلال الأيام المقبلة سيكون هناك رقم آخر، بالإضافة إلى 105 لتلقي استفسارات كورونا".



وتابع أسامة هيكل: "هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين أمر يشعرنا بالضيق".



وأكمل أسامة هيكل: "الزيادة المفاجئة في أعداد الإصابات يعني انهيار المنظومة الصحية في أي دولة، ومعدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر يسير ببطء مقارنة بدول أخرى".

