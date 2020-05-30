88 بالمائة من مصابي كورونا لا يحتاجون لمستشفيات

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المصريون ـ متابعات

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قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه تم فرض حظر تجول شبه كامل خلال العيد لكي لا يتم التضييق على المواطنين.
وتابع هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن 88% من المصابين بكورونا في مصر لا يحتاجون الذهاب للمستشفى.
وأردف أن الدولة لم ترفع القيود كما يشيع البعض، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات واردة في حال ارتفاع أعداد الإصابات.
وأكد ضرورة أن يكون هناك توعية بكيفية ارتداء الكمامة لأن هناك من يرتديها حتى أسفل الأنف وهذا خاطئ، موضحا أن العالم بعد كورونا يختلف عما قبلها ونحتاج إعادة نظر في كثير من الأمور.
واستكمل هيكل،  جميع المواطنين باتوا يدركون أن هناك دول تكره مصر وتستمر في بث سمومها وتمويل الإرهاب وتحاول هز الأمن في الدولة المصرية ، مؤكدا على أهمية ألا يشغلنا أحد عن معركتى بناء الاقتصاد ومواجهة كورونا .

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