» تعليق ناري لـ"الديهي" على التشكيك في إصابات كورونا بمصر

30 مايو 2020 - 10:40 م

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتطبيق "صحة مصر" الذي اطلقته وزارة الصحة ضمن منظومة 100 مليون صحة، لتوعية المواطنين بأعراض فيروس كورونا، قائلًا: "تطبيق هائل ورائع قام بتصميمه المختصين بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات".



واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، التحذير من تطبيق "صحة مصر" وزعم أنه تطبيق يهدف للحصول على البيانات الشخصية، معقبًا: "يخربيتكم".



وعقب "الديهي"، على التشكيك في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، قائلًا: "إحنا عندنا 22 ألف إصابة، ووزير التعليم العالي قال ممكن تكون الإصابات 10 أضعاف، وقد تكون الأعداد غير المكتشفة كبيرة، لكن أرقام الوفيات لا تكذب، ووفيات كورونا لا يمكن لأحد اللعب فيها، وهناك 879 حالة وفاة بكورونا في مصر منذ بداية الأزمة وحتى الأمس، بينما الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 100 ألف حالة".

