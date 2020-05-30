السبب الحقيقي لزيادة الإصابات بكورونا في مصر

30 مايو 2020 - 11:10 م

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن جمعية امراض الصدر الامريكية، أكدت على زيادة قدرة الفيروس على نشر العدوى، وهو ماساعد على انتشاره فى مصر مؤخرا.



وأضاف حسام حسني ، خلال برنامج « صالة التحرير» التى تقدمه الإعلامية عزة مصطفي على قناة « صدى البلد»، إن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين.



وأكد حسام حسنى، بإنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين، رغم الإستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة، فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.



كما أوضح حسام حسنى، إن وزارة الصحة المصرية، قررت حذف عقار التاميفلو، بعدما أثبتت الدراسة عدم وجود جدوي من استخدامه مع المصابين، مع إضافة بدائل اخري.



وشدد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الأدوية التى تم اعتمادها فى مصر، جميعها متوفرة ، ويتم تجربة العقارات لاثبات فاعليتها وتحقيق الشفاء.



وأشار حسام حسنى، إن جميع الدول التى قامت بحذف الهيدروكسي كلوروكين، سوف تتراجع عن قرارها خلال الفترة المقبلة، وستبدأ فى الإعتماد عليه مجددا.



وعن زيادة أعداد المصابين فى مصر، قال إن السبب فى ذلك يرجع إلى ما أعلنته جمعية امراض الصدر الامريكية من زيادة قدرة الفيروس على نشر العدوى، بجانب زيادة الوعي عند المصريين وسرعة لجوئهم للطبيب من أجل أخذ المسحات، عكس ما كان يحدث سابقا.









