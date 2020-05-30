رسالة هامة من مستشار وزيرة الصحة لمصابي كورونا

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قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن هناك 20 مستشفى عزل يقدمون الخدمة الطبية لنحو 3 آلاف مريض، وبهم أكثر من 500 سرير رعاية مركزة.
وأشار "وديع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك 367 مستشفى تستقبل مرضى الكورونا، منوها بأنه تقرر أن يتم البدء في تقديم برتوكول العلاج للمشتبه في إصابتهم حتى قبل ظهور نتيجة المسحة.
ونوه بأن نسبة الإشغال في الرعاية المركزة ارتفعت من 25% إلى 85%، وهذا دليل على وصول الحالات في وضع متأخر، معلقا: "محدش يستنى المسحة، وابدوأوا العلاج فور ظهور الأعراض".
 

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