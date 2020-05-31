رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا يعلن مفاجأة عن الإصابات

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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية  لفيروس "كورونا" بوزارة الصحة أن الوضع الوبائي في مصر الآن يشهد ارتفاعا في الاصابات، متوقعاً مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
واضاف "رغم ذلك لكن الوضع بشكل عام لازال يحافظ على شكله  وهيئته في شكل 80% إصابات خفيفة و15 % متوسطة و5% حرجة  وبالتالي لازالت في الهرم  العادي".
وذكر  في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن معدل العدوى الان في المرحلة الوبائية الحالية هي أن كل شخص يسبب العدوى لخمسة أشخاص في المتوسط  وهو معدل كبير ولن يتراجع إلا بإتباع الاجراءات الاحترازية  والوقائية عبر إرتداء الكمامات والمسافات الامنة  وهي الوسيله الفعالة للوقاية .

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