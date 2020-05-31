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"الإبراشى": لا مفر من الكمامة والمطهرات والتباعد الاجتماعى

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن  مشاهد المواطنين يوم السبت وهم مرتدين الكمامات عكس التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية والطبية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"أتمنى أن يكون الهدف هو حماية أنفسهم ..لابد أن تكون الكمامة من أجل حماية النفس وليس الفهلوة والتماشى مع الأمور".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التجمعات هى العدو الأساسى للمصريين الآن فى ظل تفشى جائحة كورونا، وتابع:"العالم قال إنه لن يتم الوصول إلى مصل لكورونا إلا بعدة عدة اشهر، وعليه فأن التباعد الاجتماعى والكمامة إلى جانب المطهرات لا غنى عنهم".
وانتقد "الإبراشى"، إقامة بعض المواطنين إقامة حفل زفاف، مستعرضاً إقامة فرح بقرية عمروس بالمنوفية، وتابع:"مشهد مخيف ويعد انتحار جماعى وهذا الفرح يمكن أن يتحول إلى جنائز عدة..نحن لسنا فى زمن التجمعات".

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