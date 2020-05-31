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عدد المتعافين من كورونا يتجاوز مليونين و700 ألف

عرب وعالم

كورونا
كورونا
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المصريون ـ متابعات

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تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، مليونين و700 ألف شخص.
وحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، السبت، مليونين و701 ألف و360 شخصا.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من المتعافين، حيث بلغت 523 ألفا و62 ثم إسبانيا 196ألفا و958، ثم البرازيل 193 ألفا و181، ثم روسيا 167 ألفا و469، ثم ألمانيا 164 ألفا و900.
وجاءت إيطاليا في المركز السادس بـ 155 ألفا و633، ثم تركيا 126 ألفا و984، ثم إيران 116 ألفا و827، ثم الهند 86 ألفا و896، ثم الصين 78 ألفا و302.
وحسب الموقع نفسه بلغ إجمالي عدد الإصابات حول العالم 6 ملايين و65 ألفا و779، فيما بلغ عدد الوفيات 367 ألفاً و528. -

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