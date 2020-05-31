نتنياهو يلمح إلى إعادة فرض قيود كورونا

31 مايو 2020 - 12:40 ص

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن تل أبيب قد تعيد فرض القيود في حال عدم الالتزام بإجراءات السلامة ضد فيروس كورونا.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بثته قناة "كان" الرسمية: "كورونا لا يتأثر على الإطلاق بالمناخ، إذا لم نتبع القواعد فعلينا العودة إلى القيود، من الآن فصاعدًا سنشدد الإجراءات، ونعمل ضد أولئك الذين لا يتبعونها".



وأضاف: "الأيام القليلة المقبلة، هي أيام اختبار".



تأتي تصريحات نتنياهو غداة تسجيل ارتفاع حاد في عدد المصابين خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة عن تسجيل 101 حالة، بعد أن كانت الأعداد في الأيام الأخيرة أقل من ذلك.



وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو سلسلة قيود فرضها لمواجهة تفشي كورونا، من بينها إغلاق المدارس والجامعات والمطاعم ودور العبادة والمؤسسات الحكومية والخاصة والأماكن الترفيهية والمجمعات التجارية.



وفي أبريل/ نيسان الماضي، تم البدء في تنفيذ خطة لتخفيف هذه القيود.



وفي السياق، أعلنت الصحة الإسرائيلية مساء السبت في بيان تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الكلي للمصابين إلى 17 ألفا و12 حالة.

