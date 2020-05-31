» بسبب حفل زفاف بالمنوفية.. إحالة 3 أشخاص للنيابة

31 مايو 2020 - 11:18 ص

روي معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، تفاصيل واقعة فض حفل زفاف في مركز الشهداء، بدأت بتجمع قرابة 20 شخصًا أمام أحد المنازل بقرية عمروس التابعة للمركز، معقبا :"رئيسة الوحدة تدخلت على الفور، وذهبت إلى الموقع عقب ورود بلاغ لها، ولم تغادر إلا بعد تفريق المواطنين".



وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية الأولى"،قائلا: "المواطنين تحايلوا على الأمر وذهبوا إلى منطقة زراعية وأقاموا حفل الزفاف، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية تحركت على الفور، وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص وإحالتهم للنيابة هم: صاحب حفل الزفاف، والكهربائي المسئول عن الصوتيات، والمسئول عن أعمال الفراشة، بعدما تم تفريق المواطنين.



وأكد المتحدث باسم المحافظة، أن الدولة تقوم بدورها بأدواتها وآلياتها من أجل مواجهة فيروس كورونا ، معقبًا: "سنظل نكافح وننفذ القانون من أجل حماية الصحة العامة التي تمثل خط أحمر لنا".

