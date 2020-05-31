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الطب العلاجي: توفر 3 طرق لتوصيل العلاج لمخالطي مصابي كورونا

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متابعات- محمد إبراهيم

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"الطب العلاجي" يكشف آخر تطورات فيروس كورونا

الصحة

سكان

فيروس

كورونا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم في الوقت الحالي توصيل الأدوية لمنازل المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كنوع من الحماية ورفع المناعة.

وأوضح غنيمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "CBC "، أن الشنطة العلاجية تحتوي على أدوية ووسائل وقاية ونشرة وقائية.

وأضاف "غنيمة"، أنه تم توفير 3 طرق لتوصيل الأدوية للمخالطين، وهي توصيلها عن طريق الوحدات الصحية والمراكز الطبية والقوافل في بعض المناطق، حيث تم تجهيز 2 مليون شنطة أدوية لتوزيعها على المخالطين لمصابي فيروس كورونا كمرحلة أولى، والهدف هو حماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس.


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