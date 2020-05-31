» الأوقاف: هذا شرط اختيارنا لمحفظي القرآن

31 مايو 2020 - 11:45 ص

كشف الدكتور نوح العيسوي رئيس شئون القرآن والمساجد بوزارة الأوقاف ،عن معايير اختيار المحفظين والمحفظات، قائلا: "اختيارهم من خلال مسابقة تعقدها الوزارة".



وأضاف العيسوي في تصريحات صحفية أن المسابقة تتضمن اختبارات تحريرية وشفوية؛ لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وذلك في حفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن أدائه، والقدرة على تحفيظ.



وتابع:" يشترط في المحفظين والمحفظات عدم الانتماء إلى أي جماعة أو فكر متطرف، مع ضرورة التركيز على الجانب الأخلاقي والسلوكي، وذلك لعدم ترك أولادنا في أيدي المتطرفين وغير المؤهلين ".

