» جامعة القاهرة تجري "مسح كورونا" وهذه الإجراءات

31 مايو 2020 - 11:58 ص

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أنه سيتم تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية للعاملين بالجامعة سواء المصابين بفيروس"كورونا" المستجد أو حالات الاشتباه اعتبارا من الغد من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة عصرا علي أن يتم تمديدها إلي السادسة تدريجيا، ضمن خطة الجامعة لمواجهة الفيروس وتوفير إجراءات الوقاية للعاملين والمنتسبين للجامعة بالتزامن مع توجيهات الحكومة بالعودة للعمل والتعايش.

وأضاف الخشت في التصريحات الصحفية التي نشرتها "الوطن" أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي اتصالات العاملين بالجامعة والاستفسار عن الأعراض والشكاوي علي أن يتم الرد خلال أحد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة كمرحلة أولى وسيتم تحويله إلي رقم آخر لحجز موعد لعمل الفحوصات والمسحة في حالة تطابق الأعراض مع أعراض الفيروس، حيث تم تخصيص العيادات الخارجية للقصر العيني لهذا الغرض.

في سياق متصل قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية الطب أنه علي الحالات التي تم تحويلها التواجد في المواعيد المحددة منعا للتكدس والازدحام لأنه يخالف الإجراءات الوقائية لافتة إلي أن نتيجة الفحوصات تظهر في اليوم التالي وتعرض علي استشاري متخصص لتحديد درجة الإصابة بالفيروس سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة.

وأشارت إلي أنه في حالة الإصابة البسيطة علي المصاب أن يختار ما بين العزل المنزلي مع توفير المتابعة والعلاج وجداول المتابعة، أو العزل بالمدينة الجامعية، أما في حالات الإصابة المتوسطة أو الشديدة فيتم توجيه الحالات إلي مستشفي العزل للحجز وتلقي العلاج.

فيما أشار الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية إلي أن هدا البروتوكول تم التدريب عليه خلال فترة إجازة عيد الفطر لتلاقي المعوقات والمشكلات التي تواجه التنفيذ بشكل فعلي لافتا إلي أنه اعتبار من الغد 1 يونيو سيتم تطبيقها بشكل فعلي وكامل بعد أن أثبتت فاعليتها بين الحالات والفريق الطبي بالمستشفيات من خلال الاتصال علي الرقم 01212015555 .