  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

بعد قرار الملك سلمان.. يوم تاريخي بالسعودية

محكمة

بلاغ ضد وزير الاتصالات للنائب العام

نجم ميلان: الإسلام علمنا التواضع.. لن ألهث لأجل سيلفي مع " ميسي"

الإسلام علمنا التواضع.. لن ألهث لأجل سيلفي مع " ميسي"

توافد المصلين على المسجد النبوي

مشاهد مؤثرة.. توافد المصلين على المسجد النبوي

وزير النقل كامل الوزير

"مش هنكابر".. اعتراف جريء لوزير النقل على الهواء

وفاة " عفاف شاكر" أخت الفنانة شادية

وفاة "عفاف شاكر" أخت الفنانة شادية

بعد عودة السياحة الداخلية.. أول إصابة بكورونا داخل فندق بالغردقة

بعد عودة السياحة الداخلية.. أول إصابة بكورونا داخل فندق بالغردقة

اللحظات الأولى لفتح الأقصى بعد إغلاق 60 يوما

مشاهد مبكية.. اللحظات الأولى لفتح الأقصى بعد إغلاق 60 يوما

مسروقات خيالية.. منزل محرز يتعرض لعملية سطو

مسروقات خيالية.. منزل محرز يتعرض لعملية سطو

لافتة الزمالك

الزمالك يكشف التصميم الجديد للافتة نادي القرن الحقيقي

اجتماع طارئ بـ "كاف" لحسم بطولاته

الرياضة

كاف
كاف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"كاف" يدرس مقترحا جديدا لاستئناف بطولاته

#

3 اجتماعات عاجلة بـ "الكاف" لحسم مصير المسابقات

#

اجتماع طارئ بالجبلاية

#

اجتماع مهم بـ"اليويفا" لحسم مصير بطولات أوروبا

بطولات

احمد احمد

كاف

دورى ابطال

كونفيدرالية


يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سلسلة اجتماعات خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير البطولات الأفريقية سواء دورى أبطال أفريقيا أو مسابقة الكونفدرالية.

وسيعقد كاف اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، من أجل مناقشة مصير البطولات القارية، والتى توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذى انتشر بشكل كثيف في عدد من البلدان الأفريقية خلال الشهور الماضية.

ويسود اتجاه لدى "كاف" من أجل تنظيم بطولة مصغرة تضم الفرق المتأهلة للبطولتين، من أجل إنهاء المسابقتين خلال الفترة المقبلة، مع تمسك مسئولى الاتحاد القارى بعدم إلغاء أى بطولة للحفاظ على حقوق الرعاية، بالإضافة لعدم السقوط في فخ الخسائر المالية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أغرب المنامات "ابن سيرين" يكشف رجلا متزوجا بأمه
» الأوقاف: هذا شرط اختيارنا لمحفظي القرآن
» بسبب حفل زفاف بالمنوفية.. إحالة 3 أشخاص للنيابة
» جامعة القاهرة تجري "مسح كورونا" وهذه الإجراءات
» غرامة 4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة.. و500 جنيه لإلقائها
» لا تنخدع.. هذه مواصفات الكمامة القماش الجيدة
» الطب العلاجي: توفر 3 طرق لتوصيل العلاج لمخالطي مصابي كورونا
» إعلامي: اللي محوش قرشين يخلي باله منهم
» الحديدي: حقائق مهمة يكشفها مؤتمر وزيرة الصحة اليوم
» الزمالك يستعد للإعلان عن صفقتين سوبر
» مقتل امرأة سوداء يثير انتفاضة جديدة في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية