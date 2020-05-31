كمامات ثلاثية الأبعاد بالتعاون بين جامعة طنطا و "كنتاكي"

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متابعات- أمينة عبد العال

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جامعة طنطا

فيروس كورونا

جامعة كنتاكي

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب  رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عن تواصل الجامعة مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون مشترك في مجال طباعة الواقيات الشخصية ثلاثية الأبعاد كتقنية جديدة للحماية من فيروس" كورونا" المستجد، لافتا إلي أن هذا التعاون بين الجامعتين بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وإرسال المبعوثين.

وأضاف "عكاشة" في تصريحات صحفية نشرتها " المصري اليوم" أنه جاري حاليا التنسيق لعقد لقاء مشترك يجمع كلا من الدكتور عمرو الحسيني أستاذ الكلي بجامعة كنتاكي و الخبير الأمريكي مايكل رينكلر أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة كنتاكي.

ولفت إلي "الحسيني" ترأس الجلسة العلمية الثانية بينما شارك "رينكلر" بمحاضرة قيمة عن تقنية الواقيات ثلاثية الأبعاد لمجابهة فيروس" كورونا" المستجد ، مشيدا بتنظيم المؤتمر وعرض بوسترات ملخصات الأبحاث علي الموقع الإلكتروني للمؤتمر، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول لجامعة طنطا حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" والذي عقد يومي 27 و 28 مايو الجاري.


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