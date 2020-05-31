» «شوبير» يكشف مصير الدورى والكأس

وتابع: "بطولة الدوري سوف تستكمل في حالة وجود قرار رسمي من الدولة يمنح اللجنة الخماسية الموافقة على استكمال المسابقة، في حين لن تقام إذا كان هناك تصويت بين الأندية على القرار، حيث لا يوافق على استمرار النشاط سوى الأهلي وبيراميدز والمقاولون وإنبي وسموحة".