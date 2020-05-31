» «شوبير» يكشف مصير الدورى والكأس

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات الأخيرة بشأن مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد "شوبير" خلال تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "نسبة استئناف بطولة الدوري من جديد لن تتعدى نسبة الـ50%، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة".
وتابع: "بطولة الدوري سوف تستكمل في حالة وجود قرار رسمي من الدولة يمنح اللجنة الخماسية الموافقة على استكمال المسابقة، في حين لن تقام إذا كان هناك تصويت بين الأندية على القرار، حيث لا يوافق على استمرار النشاط سوى الأهلي وبيراميدز والمقاولون وإنبي وسموحة".
وأكمل: "هناك تفكير قوي بإقامة بطولة كأس مصر بدلا من الدوري، خصوصا أن عدد المباريات المتبقي قليل، مقارنة بالـ147 مباراة المتبقية في الدوري