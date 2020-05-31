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تخفي جثة جدتها في ثلاجة لمدة 16 عاما.. لن تتخيل السبب

قضايا وحوادث

تخفي جثة جدتها في ثلاجة لمدة 16 عاما
تخفي جثة جدتها في ثلاجة لمدة 16 عاما
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عبد القادر وحيد- متابعات

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امريكية

الثلاجة

الضمان

جثة جدتها

من أجل استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي، أقدمت أمريكية على واقعة صادمة بحق جدتها التي رحلت عن الحياة منذ 16 عاما.

وكانت امرأة أمريكية قد امتنعت عن دفن جدتها المتوفاة واحتفظت بجثتها في الثلاجة لمدة 16 عاما، لأجل الاحتفاظ بمعاشها.

واكتشفت الشرطة الواقعة بعد تقديم تقرير يفيد بالعثور على بقايا بشرية داخل مجمد ليتم التوصل إلى صاحبة الجثة عبر تحليل الحمض النووي .

واعترفت المرأة البالغة من العمر  61 عاما،  بفعلتها الصادمة، منوهة أنها كانت تمر بأزمة مالية وأرادت الحصول على المعاش لسداد قيمة رهن عقاري .

وخرجت الحفيدة في النهاية بكفالة 50 ألف دولار، رغم توجيه تهمة إساءة معاملة جثة والسرقة.


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