» للثانوية العامة.. احذر هذه الأخطاء واتبع هذه الإرشادات

31 مايو 2020 - 01:40 م

بالتزامن مع الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس" كورونا" المستجد واقتراب موعد إجراء اختبارات الثانوية العامة، لابد من اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والبعد عن بعض العادات التي من الممكن أن تكون سببا في تفشي الفيروس.

ومن أهم العادات التي يجب الابتعاد عنها، حسبما نشرت "الشروق" في تقريرها:

1- عدم تبادل السلامات والقبلات مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

2- الابتعاد عن الوجبات السريعة ليس بسبب الطعام ولكن بسبب العلب التي يتم حفظ بها الطعام لذلك من الأفضل إحضار السندوتشات من المنزل.

ومن أهم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها:

1- تغطية الفم والأنف من خلال الكمامة الطبية .

2- ارتداء القفازات .

3- تعقيم الأدوات الشخصية.

4- تعقيم مكان الجلوس.

5- تناول العصائر الطبيعية لزيادة المناعة ومن أهمها عصير البطيخ والبرتقال والجزر والطماطم والنعناع والليمون الساخن.