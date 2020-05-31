» غدا.. صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلي

31 مايو 2020 - 02:00 م

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من ماكينة الصراف الآلي "ATM " اعتبارا من غد الاثنين الأول من يونيو .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي في البيان الذي تم نشره علي صفحة الوزارة الرسمية إلي أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد على 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ 5.91 مليار جنيه.

وفى السياق ذاته أكدت الوزارة توفيرها كل وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي

هذا وكانت القباج قد اعتمدت خطة لصرف معاشات شهر يونيو بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لصرف المعاشات على أيام متفرقة حيث يتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين و الثلاثاء الموافقة (1-2) من شهر يونيو.

كما يتم الصرف لمن يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف أيام الأربعاء والخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأحد والاثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

كما يتم الصرف لمن يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو

كما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد على 1.68 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتباراً من صباح الغد الاثنين الموافق الأول من يونيو.