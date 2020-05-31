» ليست نكتة.. ببغاء يدلي بشهادته في قضية اغتصاب جماعي

31 مايو 2020 - 02:11 م

في واقعة أقرب إلى الخيال، قررت محكمة استدعاء ببغاء للإدلاء بشهادته في قضية اغتصاب جماعي.

وكانت محكمة أرجنتينية قد اتخذت قرارا جريئا للاستماع واستجواب ببغاء في قضية اغتصاب جماعي، بعد أن استمع إلى آخر كلمات صاحبته القتيلة وحفظها وراح يرددها، أمام المحكمة.

وبحسب التقارير فإن القتيلة البالغة من العمر 46 عاما كانت قد قامت بتأجير غرفة في شقتها لثلاثة رجال، الذين اغتصبوها وقتلوها عام 2018، حيث اشتبهت الشرطة في عدد من الأشخاص.

وقام الببغاء بترديد آخر كلمات نطقتها الضحية، حيث أكدت جارتها أنه كان يكرر باستمرار عبارة واحدة "لماذا ضربتني" وذلك بعد أن ضرب أحد الرجال المرأة.

وقامت الجارة بالدخول إلى الشقة، لتكتشف الجثة وبعينات الحمض النووي ستثبت تعرض الضحية للقتل بعد عملية اغتصاب جماعي