المالية: نشر تقارير مترجمة عن تجربة الصين مع "كورونا"

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الصين

المالية

كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تبذل جهودها  لبناء وتنمية الوعي الوطني صحيا ووقائيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبعض التجارب الدولية الناجحة، على المنصات الإلكترونية المعتمدة للوزارة ومصالحها بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إدراكا بحتمية تضافر الجهود في مجابهة هذه الأزمة، خاصة أن الرهان الحقيقي على وعى والتزام المواطنين، في تجاوز تداعيات الفيروس والحد من انتشاره.

وذكر بيان للوزير، وتم نشره علي الصفحة الرسمية للوزارة،  أنه تم ترجمة ونشر تقرير موجز عن تجربة الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر موقعها بالإنترنت وغيره من المنصات الإلكترونية المعتمدة، حتى يمكن الإسهام الفعَّال فى إرساء دعائم الوعي السليم ببعض التجارب الدولية في مجابهة هذا الفيروس، لافتًا إلى أن هذا التقرير يتضمن ترجمة موجزة لبروتوكولات التشخيص والوقاية والعلاج لفيروس كورونا المستجد، الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية الصينية وإدارة مكتب الدولة للطب الصيني التقليدي.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الحكومة في التعامل الاحترافي وفقا لأحدث الخبرات الدولية مع تداعيات محنة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة: صحيًا، واجتماعيًا واقتصاديا، لدى المواطنين وبعض القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، إضافة إلى عودة المصريين العالقين بالخارج لأرض الوطن، والسعي العلمي الجاد للتوصل إلى علاج للفيروس، مشددًا على أنه يجب التزام الكافة: أفرادًا ومؤسسات ومصانع ووحدات إنتاج بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حرصًا على سلامة جميع المواطنين، بما يضمن انحسار الفيروس، والحد من انتشاره.


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