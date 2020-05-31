الزمالك يتوعد هؤلاء ببلاغ للنائب العام

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الزمالك

مرتضى منصور

شيكابالا

تنمر

 
توعد المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، مهاجمي صانع ألعاب الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا. 

وأشار "منصور" خلال تصريحات له أنه لن يسمح بإهانة لاعب يلعب في الزمالك موجها حديثه لجماهير الأندية المنافسة متسائلا: هل ترضون أن يتعرض اللاعب لسباب وتنمر بسبب صورته مع زوجته؟.

وكشف رئيس الزمالك عن التقدم ببلاغات للنائب العام ضد من فعلوا ذلك لشيكابالا مضيفا: "لن نترك حق اللاعب وسنواصل مطاردة من يفعلون ذلك رافضا في نفس الوقت تعرض أي لاعب من أي نادي للسباب والتنمر مشددا على أنه لن يسمح بحدوث فتنة كروية في مصر بسبب هذه الأفعال".

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