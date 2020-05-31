الزمالك يتوعد هؤلاء ببلاغ للنائب العام

31 مايو 2020 - 02:28 م

توعد المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، مهاجمي صانع ألعاب الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا.





وأشار "منصور" خلال تصريحات له أنه لن يسمح بإهانة لاعب يلعب في الزمالك موجها حديثه لجماهير الأندية المنافسة متسائلا: هل ترضون أن يتعرض اللاعب لسباب وتنمر بسبب صورته مع زوجته؟.