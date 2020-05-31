إصابة مذيعة إكسترا نيوز بكورونا

31 مايو 2020 - 03:39 م

أصيبت الإعلامية بقناة اكسترا نيوز، آية عبد الرحمن، بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد.



وكتبت عبر حسابها على غيس بوك: "الحمدلله تم التأكد من اصابتي بفيروس كورونا .



ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .



وثانيًا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة ..



وهارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

