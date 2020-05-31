إصابة مذيعة إكسترا نيوز بكورونا

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أصيبت الإعلامية بقناة اكسترا نيوز، آية عبد الرحمن، بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد.

وكتبت عبر حسابها على غيس بوك: "الحمدلله تم التأكد من اصابتي بفيروس كورونا .

ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .

وثانيًا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة ..

وهارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

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