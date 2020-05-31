الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة في سيناء وينعى الشهداء البواسل

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أشاد الأزهر بالجهود المستمرة والضربات المتلاحقة التي تنفذها القوات المسلحة في سيناء، و أسفرت عملياتها الأخيرة اليوم في القضاء على 19 تكفيريًا من الإرهابيين الذين يسعون للنيل من أمن واستقرار وطننا الحبيب.
وأكد الأزهر دعمه للجهود التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، والحفاظ على أرض سيناء الغالية، داعيًا الشعب المصري للوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا المسلحة للتصدي لجماعات الإرهاب الأسود والقضاء عليه.

كما تقدم الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلا المولى-عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وكانت القوات المسلحة أعلنت مساء أمس، عن تنفيذ عمليتين في شمال سيناء أسفرتا عن مقتل 3 "أفراد تكفيريين شديدة الخطورة عثر بحوزتهم على بنادق وقنابل ودانات آر بي جي".

وأضافت أن "القوات الجوية نفذت قصفات جوية لتمركزات للعناصر الإرهابية نتج عنها مقتل 16 عنصرًا تكفيريًا".

واستشهد وأصيب ضابطان وضابط صف وجنديان خلال العمليات، بحسب المتحدث العسكري.

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