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"بن مساعد": لماذا لا يهاجم إعلامي "العربية" غير السعوديين قطر؟

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الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد
الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد
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محمد فضل- متابعات

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تسائل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، عن سبب عدم إساءة او مهاجمة الإعلاميين العاملين في قناة العربية من غير السعوديين، دولة قطر بسوء، في تدويناتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير السعودي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" يندر أن تجد في تغريدات إعلاميّ قناة العربية – غير السعوديين تحديدًا- هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي".

وتابع :" بينما جميع إعلامي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لا يمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة".

وكان بن مساعد قد غرّد في وقت سابق أنه في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات "صفراء" تمولها دول تعادي السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول، وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على السعودية ، منوها أن الجزيرة تحولت من قناة إخبارية إلى مجلة من تلك المجلات.

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