» "بن مساعد": لماذا لا يهاجم إعلامي "العربية" غير السعوديين قطر؟

31 مايو 2020 - 05:08 م

تسائل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، عن سبب عدم إساءة او مهاجمة الإعلاميين العاملين في قناة العربية من غير السعوديين، دولة قطر بسوء، في تدويناتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمير السعودي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" يندر أن تجد في تغريدات إعلاميّ قناة العربية – غير السعوديين تحديدًا- هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي".

وتابع :" بينما جميع إعلامي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لا يمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة".