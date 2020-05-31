ارتفاع الطلب عليها 4مرات.. أزمة كلاب في بريطانيا

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مصارع شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويسمي نفسه "خالد"
عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن
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الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة في سيناء وينعى الشهداء البواسل
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