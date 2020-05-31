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عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن
عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن
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فتحي مجدي

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تظاهر مصريون عالقون في قطر، اليوم أمام مقر السفارة لمصرية بالدوحة، للمطالبة بالعودة إلى أرض الوطن، بعد انتهاء عقودهم في الدولة الخليجية.
وردد المتظاهرون الذين رفعوا جوازات السفر الخاصة بهم، هتافات تطالب بإرجاعهم إلى مصر، ومنها "واحد اثنين السفارة فين" و"عايزين نروح". 

كما رفعوا لافتات مكتوب عليها "أنا مليش دعوة بالسياسة، عايز أروح لبلدي وأهلي"، وفق مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ويطالب العديد من المصريين، خاصة الذين تم إنهاء عقودهم بالعودة إلى أرض الوطن، وهو الأمر الذي يصعب عليهم تحقيقه مع استمرار تعليق الرحلات الجوية بين البلدين، ووقف حركة الطيران بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت بعض الهيئات الحكومية والشركات في قطر اتجهت إلى تقليص العمالة خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى عدم تجديد عقود عدد كبير من العاملين من المصريين في قطر، والذين يشكون من ظروفهم المعيشية ويناشدون الحكومة المصرية، الموافقة على تنظيم رحلات استثنائية وإعادتهم إلى أرض الوطن.

https://m.facebook.com/groups/831997210579487?view=permalink&id=945671165878757

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