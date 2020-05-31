  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تعلن إصابتها بـ"كورونا": محتاجة دعواتكم

مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت

مصارع شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويسمي نفسه "خالد"

عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن

عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن

هالة زايد

تصريحات مبشرة من وزيرة الصحة بشأن كورونا

هنري ميشيل واسرته

يختطف ابنة زوجته وينجب منها 9 أطفال (تفاصيل صادمة)

الازهر

الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة في سيناء وينعى الشهداء البواسل

الفنانة الأمريكية هالسي

إطلاق النار على المغنية الأمريكية «هالزي» بالمظاهرات

كورونا السعودية

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ85 ألف

ايه عبد الرحمن

إصابة مذيعة إكسترا نيوز بكورونا

صورة من الفيديو

انفجار بمقر شبكة "سي إن إن".. شاهد التفاصيل

زوجة فنان شهير تعلن طلاقها: خوفًا على صورتي

الصفحة الأخيرة

?جيهان متروك? وزوجها المخرج اللبناني الشهير ?سعيد الماروق?
?جيهان متروك? وزوجها المخرج اللبناني الشهير ?سعيد الماروق?
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على فنان شهير متوفيًا

#

فنان شهير يتعرض لوعكة صحية: "آسف على اختفائي"

#

الشرطة تعثر على فنان شهير جثة هامدة مع صديقته بشقته

#

العثور على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته

أعلنت ?جيهان متروك?، زوجة المخرج اللبناني الشهير ?سعيد الماروق?، انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى انها تنتظر حكم الطلاق من المحكمة.

وكتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بكل محبة واحترام، وبانتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدّمة مني، أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار، متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العِشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي، وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة".

وختمت: "أشكر كلّ من ساندني طوال الفترة الماضية وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكّن من تخطّي هذه المرحلة بسلام، خصوصاً أننا كعائلة تحت الضوء ما جعلني أستعجل إعلان الانفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "بن مساعد": لماذا لا يهاجم إعلامي "العربية" غير السعوديين قطر؟
» برلماني يطالب بتخفيض العمالة في الدواوين الحكومية بنسبة 50%
» حدث نادر بالسعودية.. في هذا الموعد
» المهن الأعلى أجرا بسبب كورونا
» غدا.. صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلي
» ليست نكتة.. ببغاء يدلي بشهادته في قضية اغتصاب جماعي
» للثانوية العامة.. احذر هذه الأخطاء واتبع هذه الإرشادات
» «شوبير» يكشف مصير الدورى والكأس
» تخفي جثة جدتها في ثلاجة لمدة 16 عاما.. لن تتخيل السبب
» الزمالك يجدد عقد كارتيرون بزيادة 20 %
» بعد ترويع طفل من ذوى الإعاقة.. إجراءات حازمة من التضامن لمنع تكرارها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:59 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية