أهالي متوفى بـ"كورونا" يهربون ويتركون نعشه في المقابر

31 مايو 2020 - 06:56 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو صادم من تشييع جثمان متوفى بفيروس كورونا في محافظة الأقصر، حيث هربوا بعد دفنه وتركوا النعش ومتعلقاته في المقابر.

وقال النشطاء إن الفيديو من مقابر قرية الزريقات بمركز أرمنت بعد تشييع جثمان أحد موتى فيروس كورونا وترك أهالي المتوفي "النعش" والغطاء والفرش فى المقابر هروبًا خوفًا من انتقال العدوى لهم.

وظهر بالفيديو حامل الموتى "النعش" بجوار مقبرة المتوفى وجميع متعلقات الدفن من غطاء وفرش داخل الحامل.

وشهدت محافظة الأقصر أول ظهور للمرض بها فى مطلع مارس الماضي على إحدى البواخر السياحية القادمة من محافظة أسوان وتدخلت القيادة السياسية لإجلاء الحالات الـ45 إلى مستشفى النجيلة بالإسكندرية ، وتم عزل المركب لمدة 14 يومًا .