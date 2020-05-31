  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

الزيادة مستمرة.. تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة و46 وفاة

لحظة مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد

فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد»

المغامسي

تعليق مفاجئ من "المغامسي" ووصف أراد به الملك سلمان

وزيرة الاعلام اللبنانية

شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

النعش

أهالي متوفى بـ"كورونا" يهربون ويتركون نعشه في المقابر

محمد صلاح

محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد

الإعلامي أحمد موسى

رسالة أحمد موسى لإعلامية شهيرة بعد إصابتها بـ"كورونا"

أسامة هيكل

قرار مفاجئ بتعديل مواعيد حظر التجوال

مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت

مصارع شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويسمي نفسه "خالد"

البورصة

بشرى سارة للاقتصاد المصري

مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار

آخر الأخبار

مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار
مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الصين تبيع أقنعة «كورونا» لمن يدفع أكثر

#

حبس زوجته داخل الحمام خوفًا من «كورونا»

#

بالصور.. جريمة قتل تفجع والد رئيس الوزراء البريطاني

#

شاهد.. كلب يمزق وجه فتاة أثناء تصويرها معها

توفي مسن بريطاني بعد أن دهسته الأبقار أثناء المشي في يوركشاير ديلز، شمال شرقي إنجلترا.
وكان الرجل البالغ من العمر 82 عامًا وزوجته في الخارج يتجولان مع كلابهما يوم السبت بالقرب من جسر ريبلهيد في الحديقة الوطنية عندما وقع الحادث المأساوي.

ويبدو أن الأبقار شعرت بالانزعاج من تواجدهما، واندفعت لحماية العجول الصغيرة، ما أدى إلى تدافع تسبب في إصابة الرجل بجروح خطيرة وتوفي في مكان الحادث.

تم استدعاء خدمة الإسعاف الجوي إلى مكان الحادث، وتم نقل زوجة الرجل جوًا إلى مستشفى لانكستر الملكي، بعد أن أصيبت بجروح بالغة.

وتوصي هيئة المتنزهات الوطنية في إنجلترا بإبقاء الكلاب بتوخي الحذر عند الاقتراب من الماشية، خاصة في موسم التكاثر. 

وقال متحدث باسم شرطة شمال يوركشاير، إن الحادث الذي وقع قبيل الساعة الثانية بعد ظهر السبت "مجموعة من الظروف المأساوية"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصيبت فتاة صغيرة بجروح بالغة من قبل قطيع من الأبقار في أستراليا.

وعانت كاسي فان دن دروجن، البالغة من العمر تسع سنوات من إصابات خطيرة في الرأس والحوض والذراع بعد أن هاجمها زوجان من الأبقار في مزرعة جدتها بينما كانت تساعد في رعيهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا
» مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار
» شاهد.. حفل زفاف المصارع النمساوي الذي أعلن إسلامه بسبب كورونا
» كورونا.. ارتفاع جديد في وفيات كندا
» مكاسب اقتصادية قوية بالسعودية
» تحتفظ بجثة جدتها داخل الثلاجة 16عامًا للحصول على معاشها
» "بن مساعد": لماذا لا يهاجم إعلامي "العربية" غير السعوديين قطر؟
» زوجة فنان شهير تعلن طلاقها: خوفًا على صورتي
» إطلاق النار على المغنية الأمريكية «هالزي» بالمظاهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:29 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية