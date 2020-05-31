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تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا

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انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا

قالت السلطات الصحية في إيطاليا، يوم الأحد، إن 75 شخصا توفوا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات بوباء "كوفيد 19" في البلاد ارتفعت بـ 75 حالة يوم الأحد مقابل 111 في يوم السبت، في حين انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 355 من 416 يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ حتى الآن 33415، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

 ويبلغ عدد الحالات المؤكدة في إيطاليا 233019، وهو سادس أعلى رصيد عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

جدير بالذكر أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض انخفض إلى 42075 من 43691 في اليوم السابق، في حين يوجد حاليا 435 شخصا في العناية المركزة.


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