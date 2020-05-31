» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت

31 مايو 2020 - 07:47 م





أخلت الشرطة البريطانية المئات من رواد ساحل "دورست" جنوب بريطانيا، بعد إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة أثناء القفز من فوق الجبال في البحر.





ويُظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اللحظة التي يقفز فيها شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من ارتفاع 200 قدم في البحر من قوس "دوردل دور"، ليجد نفسه فاقدًا للوعي، قبل أن يتم إنقاذه بعد عدة دقائق وسحبه إلى الشاطئ.





وكانت عاملة الرعاية ياسمين ألين (23 عامًا) على الشاطئ عندما وقع الحادث المروع، وبعد أن تم انتشاله إلى الشاطئ، قامت هي واثنان آخران بوضعه على الأرض ومحاولة الإنعاش القلبي له لأكثر من خمس دقائق.





وبعد وقت قصير، وصل مساعد أول متخصص قبل خفر السواحل والمسعفين الطبيين.

وقالت ألين: "كنت أنا وأختي كورتني على الشاطئ عندما شاهدنا الفتي يقفز ولم يأت. لحسن الحظ، قام الرجلان اللذان كانا يجلسان خلفنا على ألواحهما المجدافتين بإعادته إلى الشاطئ، لم يكن واعيًا لذلك وضعته أنا وشخصان آخران وبدأنا الإنعاش القلبي الرئوي".





وأشارت إلى أن العملية استغرقت خمس أو ست دقائق تقريبًا من دون جدوى قبل أن يظهر المسعفون، حيث تم نقله في طائرة الإسعاف الجوي، ليتم نقله هو وآخر أصيب بجروح في العمود الفقري جوًا إلى مستشفى ساوثهامبتون.





وأغلق مجلس مقاطعة "دورست" جنوب غربي إنجلترا، في وقت لاحق الطرق العامة المؤدية إلى قوس "دوردل دور" على الرغم من أن الشاطئ لا يزال مكتظًا اليوم، وشوهد الناس يخاطرون بحياتهم من خلال القفز في الماء.





وقال أحد حراس المنطقة المحيطة بالقوس الشهير: "كان المصاب الأول فاقدًا للوعي في قاع البحر لأكثر من دقيقة قبل أن يخرجه شخص ما وينقذه. تم نقله بواسطة الإسعاف الجوي إلى مستشفى ساوثهامبتون العام، وكذلك الرجل الثاني الذي أصيب بجروح في العمود الفقري".





وتابع: "تم العثور على الضحية الأخيرة فوق المنحدرات بعد أن شق طريقه الخاص إلى الأعلى قبل سقوطه. أصيب بجروح في الجذع وساقه وتم نقله إلى مستشفى مقاطعة دورست".





ونصبت لافتات اليوم تحذر من القفز من الممر وتذكرهم بالبقاء على بعد مترين.





وقال متحدث باسم ساحل "لولوورث"، كوست جارد: "نتفهم أن أربعة أفراد قفزوا من دورل دور (حوالي 70 قدمًا) أمس، بتشجيع من الحشود على الشاطئ".





وأضاف: "إن المشاهد المزعجة التي شهدناها يوم أمس وكثير من الآخرين، توضح مدى خطورة ما حصل. لم نتمكن من تثبيطه بما فيه الكفاية".





وأشار خفر السواحل إلى أن ضباط الشرطة اضطروا أيضًا للتعامل مع المعارك بين الناس بعد أن طُلب منهم مغادرة الشاطئ.





وقال مساعد رئيس الشرطة، مارك كالاجان، من شرطة دورست: "الصور التي تم تداولها من دوردل دور أمس تظهر أن الكثير من الناس اتخذوا قرار الذهاب إلى الشاطئ بدلاً من الذهاب إلى مكان آخر.



