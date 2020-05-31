القاهرة في المرتبة الأولى في الاصابات بفيروس كورونا

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قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم بمجلس الوزراء، على تخصيص خط ساخن مثل 105 لكل محافظة على حدة لاستقبال بلاغات مصابي كورونا، وتم إضافة رقم شكاوى مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى لمن لم يتمكن من الوصول للخط الساخن.
وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"،مساء الأحد، أن الـ PCR لم يعد الوسيلة الوحيدة للكشف عن كورونا، وإنما أصبح هناك أشعة مقطعية على الصدر وتحليل الدم يمكن من خلالها الكشف عن الإصابة بكورونا، لمنع التكالب على تحليل الـ PCR.
وتابع وزير الدولة للإعلام، أن النسق الثالث للتعامل مع أزمة كورونا يتضمن إدخال المستشفيات الخاصة، ومستشفيات القوات المسلحة لمنظومة علاج كورونا حال تزايد الإصابات، منوهًا بأن محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من إصابات فيروس كورونا نحو 50% من الإصابات، مشددًا على أن محافظة القاهرة بها عدد كبير من السكان، ولابد من توعية المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن المواطن شريك أساسي في مواجهة كورونا، ولا يوجد معلومات نخفيها عنه.

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