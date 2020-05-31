» متحدث الوزراء: قرار عودة الطيران أول يوليو المقبل‎

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن قرار عودة الطيران ربما يكون خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.



وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن بعض خطوط الطيران العالمية أعلنت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر أول يوليو.

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن بعض خطوط الطيران العالمية أعلنت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر أول يوليو.