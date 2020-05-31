» متحدث الوزراء: قرار عودة الطيران أول يوليو المقبل‎

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن قرار عودة الطيران ربما يكون خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن بعض خطوط الطيران العالمية أعلنت تسيير الرحلات الجوية إلى مصر أول يوليو.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا، لمتابعة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.
وكان رئيس الوزراء قد أكد مؤخرا على أهمية توافر كافة المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس داخل المستشفيات، مع ضرورة إتاحة الكشف والعلاج لكافة الحالات دون التقيد بمحل الإقامة الموجود فى بطاقة الرقم القومى، على أن يتم تسجيل بيانات الحالات المرضية المترددة على المستشفيات، وربطها مع البيانات الخاصة بحملة "100 مليون صحة"، سعياً لتكامل مختلف قواعد البيانات الصحية لكافة المواطنين، وقيام وزارة الصحة بالمتابعة الدورية لتلك الحالات.