"الوزراء" يكشف موعد فتح المطاعم والمقاهى والنوادي

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء إنه «سيتم مناقشته الإجراءات النهائية فيما يتعلق بالمقاهى والنوادى الرياضية والمطاعم هذا الأسبوع»، مستطردًا: «مواعيد الفتح اقتربت بشدة».



وبخصوص إجراء الامتحانات في ظل كورونا، علق متحدث مجلس الوزراء: «لا يوجد حل آخر إلا بإجراء الامتحان الفعلى مهما تطورت الأرقام».

وبخصوص إجراء الامتحانات في ظل كورونا، علق متحدث مجلس الوزراء: «لا يوجد حل آخر إلا بإجراء الامتحان الفعلى مهما تطورت الأرقام».