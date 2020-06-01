الفلبين.. 7 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 957

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المصريون ووكالات

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ارتفعت الأحد، وفيات فيروس كورونا في الفلبين إلى 957، إثر تسجيل 7 حالات جديدة.
وأفادت صحيفة "فيل ستار" المحلية، بتشخيص 862 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و86.
وأوضحت الصحيفة، أن الأسبوع الأخير شهد تشخيص 4 آلاف و51 إصابة، ما يشكل ارتفاعا قدره 28,9 بالمئة مقارنةً بالفترة الماضية.
وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد 3 آلاف و909.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أن بلاده ستخفف تدابير مكافحة كورونا اعتبارا من الإثنين.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و220 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 372 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و777 ألفا، وفق "worldometer"، المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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