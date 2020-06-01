الفلبين.. 7 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 957

01 يونيو 2020 - 12:10 ص

ارتفعت الأحد، وفيات فيروس كورونا في الفلبين إلى 957، إثر تسجيل 7 حالات جديدة.



وأفادت صحيفة "فيل ستار" المحلية، بتشخيص 862 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و86.

وأوضحت الصحيفة، أن الأسبوع الأخير شهد تشخيص 4 آلاف و51 إصابة، ما يشكل ارتفاعا قدره 28,9 بالمئة مقارنةً بالفترة الماضية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد 3 آلاف و909.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أن بلاده ستخفف تدابير مكافحة كورونا اعتبارا من الإثنين.