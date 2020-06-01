أشرف زكي يهاجم سعد الصغير بسبب جنازة حسن حسني

01 يونيو 2020 - 01:00 ص

انتقد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، المطرب الشعبي سعد الصغير لهجومه على الفنانين لغيابهم عن تشييع جنازة الفنان الراحل حسن حسني قائلاً: « سعد الصغير يقول ما يريد، وعمري ما شوفته في عزاء أحد، وكم عدد الجنازات التي شارك فيها سعد الصغير ؟».

