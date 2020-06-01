مصطفى بكري يفجر مفاجأة مدوية عن إصابته بـ كورونا

أحمد عادل شعبان
نفى الكاتب الصحفي مصطفى بكري حقيقة ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: اكاذيب الاخوان لاتتوقف ، شائعاتهم تؤكد أنهم بلا أخلاق ، أن يصل أحدهم ويطلق شائعة عن إصابتي بالكورونا فهذا دليل وضاعتهم ، سأتقدم غدا ببلاغ الي النيابه العامه ضد مروجي هذه الأخبار ، وسيلقون العقاب الرادع ،والخميس القادم سأكون علي الهواء مع عودة برنامجي حقائق واسرار علي صدي البلد.
وأضاف: اسهل شيء ان تطلق شائعات وتتهم سين او صاد بالكورنا ، هؤلاء الكذابين يجب محاسبتهم ، انها لعبة تصفية الحسابات ، الجهات المعنيه لابد أن تلقي القبض علي أمثال هؤلاء.
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