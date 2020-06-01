  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:19 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامية لميس الحديدي

"الحديدي": إحنا مش هنسكت وكله بالقانون

محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

أول ظهور لشقيقة "رمضان" وزوجها

الرئيس الامريكي

قوات الأمن تخبئ "ترامب" في المخبأ الرئاسي خوفا من اقتحام البيت الأبيض

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

محمد رمضان و شقيقته

محمد رمضان في قسم الشرطة بسبب شقيقته

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: أرجل من في الإخوان امرأة .. وهذا اسمها

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري يفجر مفاجأة مدوية عن إصابته بـ كورونا

مريم الكعبي

كاتبة إماراتية تدافع عن المصريين ضد العنصرية بكلمات مُبكية

الفنان محمد هنيدي

محمد هنيدي يعلن لجمهوره خبرا صادما بسبب حسن حسني

أشرف زكي

أشرف زكي يهاجم سعد الصغير بسبب جنازة حسن حسني

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

#

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يونيو حالة من التراجع حيث سجل في معاملات اليوم الصباحية 15.78 جنيه، متراجعا عن أمس حيث سجل 15.83 جنيه.

و سجل الدولار في البنك المركزي 15.82 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.95 جنيه، وسجل في بتك الإسكندرية 15.83 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.93 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.82 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.92 جنيه، وسجل في بنك مصر نفس القيمة حيث سجل للشراء 15.82 جنيه وللبيع سجل 15.92 جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» محمد رمضان في قسم الشرطة بسبب شقيقته
» قوات الأمن تخبئ "ترامب" في المخبأ الرئاسي خوفا من اقتحام البيت الأبيض
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» هاني رمزي يكشف سرا محزنا عن محمد هنيدي ويطلب الدعاء له
» مرتضى: الأهلي يستحق لقب نادي القرن
» سعيد يحرج حسام عاشور بعد أزمته مع الأهلي: التاريخ سيكشف كل شيء
» أمير سعودي يحرج مذيعي الجزيرة بملحوظة صادمة
» تسريب رسالة صوتية لرجاء الجداوي من داخل العزل: الموضوع خطير
» كشف حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا
» إسبانيا.. إعلان تمديد حالة التأهب حتى 21 يونيو
» ماذا قال أحمد موسى عن حفل زفاف شقيقة محمد رمضان‎؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية