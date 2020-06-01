» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

01 يونيو 2020 - 08:50 ص

يقدم موقع" المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يونيو حالة من التراجع حيث سجل في معاملات اليوم الصباحية 15.78 جنيه، متراجعا عن أمس حيث سجل 15.83 جنيه.

و سجل الدولار في البنك المركزي 15.82 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.95 جنيه، وسجل في بتك الإسكندرية 15.83 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.93 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.82 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.92 جنيه، وسجل في بنك مصر نفس القيمة حيث سجل للشراء 15.82 جنيه وللبيع سجل 15.92 جنيه.