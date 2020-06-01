» قوات الأمن تخبئ "ترامب" في المخبأ الرئاسي خوفا من اقتحام البيت الأبيض

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متابعات- أمينة عبد العال

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لجأت قوات الأمن إلي حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قبو محصن خوفا من تطور الأحداث واقتحام البيت الأبيض من المتظاهرين في محيطه، خاصة بعد تجاوزهم الحاجز الأمني المحيط به.

و ظل الرئيس في المقر المحصن لفترة من القوت ثم صعد إلي الدور العلوي انتظارا للأحداث ولم يتم الإعلان ما إذا كانت زوجته السيدة الأولي ميلانيا ترامب و ابنهما بارون قد كانا برفقته في القبو أم لا.

وأشاد الرئيس ترامب بالخدمة السرية التي يتلقاها من قواته الخاصة ومؤكدا أنه يشعر بالأمان بالرغم من ما يحدث خارج أسوار البيت الأبيض.

ووصف ترامب في تعليقاته المتظاهرين باللصوص والبلطجية ، مما جعل المتظاهرين يقتحمون السياج  والحراس ولم يلتزموا بحظر التجوال الذي تم فرضه علي واشنطن من الساعة 11 مساء أمس وحتى السادسة صباح اليوم.

ويشهد محيط البيت الأبيض الآن حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين في صورة لم يعتادها الأمريكيين بالتزامن مع المظاهرات ضد عنف الشرطة وعنصريتها ضد السود والذي أدي مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل فريقي .


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