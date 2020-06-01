» الداخلية: القبض على 5178 شخصا مخالفا لقرار الحظر

01 يونيو 2020 - 12:37 م

أصدرت وزراة الداخلية، بياناً صحفياً، عن جهود الأمن لتنفيذ قرار حظر حركة المواطنين، المفروض من قبل الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفين لقرار حظر التجوال والتي أسفرت عن ضبط 5178 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين خلال 24 ساعة.









وقالت الداخلية في بيان لها: “فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية”.







