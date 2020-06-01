» تغيرات جذرية بـ «الزمالك»

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قناة

احمد عفيفي

طارق يحي

مرتى منصور

تشهد قناة الزمالك العديد من التغييرات الفترة المقبلة، بشأن برامجها التي تبث يوميًا في ظل السعي إلى ظهور القناة فى أفضل شكل ممكن.

وقرّر مسئولو القناة بقيادة مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة التعاقد مع أحمد عفيفي مقدم البرامج السابق بقناة "دى إم سي سبورت" للظهور عبر قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة وتقديم برنامج زملكاوى مع خالد الغندور.

كما قرر مسئولو القناة التعاقد مع جمال عبدالحميد نجم الزمالك الأسبق، للظهور عبر القناة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإسماعيل يوسف، نجم وسط القلعة البيضاء الأسبق.

واقترب مرتضى منصور من الظهور على القناة كمذيع، من خلال تقديم برنامج رياضي أسبوعي يذاع كل يوم جمعة.

ويبحث مسئولو الزمالك تدعيم القناة بشكل مميز خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بشكل رائع وتقديم محتوى إعلامي مميز يسعد كل جماهير القلعة البيضاء في كل مكان


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