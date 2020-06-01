أول صور لمخبأ ترامب وتكلفته 376 مليون دولار

01 يونيو 2020 - 01:30 م

تداولت بعض الصحف المحلية صورا لمخبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي احتمي فيه من الاحتجاجات العارمة في الولايات المتحدة والتي وصلت إلي مقره بالبيت الأبيض.

والمخبأ تم تطويره في عهد الرئيس السابق أوباما بتكلفة تزيد على 376 مليون دولار وهو تحت الأرض أسفل البيت الأبيض في واشنطن ويستخدم في حالات الطوارئ أثناء الهجمات الإرهابية.

وفي هذه الحالات يقوم مركز عمليات الطوارئ بالبيت الأبيض بنقل "ترامب" وأسرته للمخبأ.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشهد تظاهرات عنيفة منذ يومين بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية.