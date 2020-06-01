عقبة جديدة أمام استئناف الدورى

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الالعبون الجانب

يمثل اللاعبون الأجانب أزمة للأندية حال صدور قرار رسمي بعودة الدوري الممتاز، والذي توقف قبل شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا داخل مصر.

وتعد الأزمة في أن أغلب اللاعبين الأجانب سافروا إلى بلادهم الفترة الأخيرة، ما يعني أنه حال عودة الدوري، ستكون هناك صعوبة في حضورهم إلى مصر بسبب توقف الطيران في معظم البلدان.

وحال عودتهم سيخضع اللاعبين في حجر صحي لمدة أسبوعين، بما يعني أنهم لن يشاركوا في فترة إعداد الفرق قبل عودة الدوري.


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