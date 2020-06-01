السياحة تعلن عن إجراءات جديدة لإعادة تشغيل الفنادق

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متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

الفنادق

في ضوء الاشتراطات والضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء بشأن تشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أوضح  عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه يجب علي الفنادق التي لم تتقدم بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل حتى الآن بالتقدم بطلباتها إلي غرفة المنشآت الفندقية لاستيفاء جميع الضوابط المعتمدة .

 و أكد في بيان تم نشره علي صفحة الوزارة الرسمية  أنه في حالة قيام أي فندق  باستقبال الزائرين دون حصوله علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة  ستتخذ الوزارة ضده كافة الإجراءات القانونية الصارمة.


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