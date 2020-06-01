الزمالك يقترب من ضم نجم أول أغسطس

01 يونيو 2020 - 02:15 م

اقترب مسئولى نادى الزمالك من وضع الرتوش النهائية حول إتمام صفقة الأنجولي أري بابل، جناح ونجم فريق أول أغسطس الأنجولي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بتدعيم مركز الجناح الأيسر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي بمجرد التوصل لاتفاق نهائي علي أن يوقع على العقود عبر الإيميل في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سيحصل على 400 ألف دولار سنويا، على أن يمتد العقد بين الطرفين لثلاثة مواسم.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس النادى أعلن اقتراب النادى من حسم 3 صفقات من بينهم 2 أجانب خلال الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق.